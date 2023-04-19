Вооруженные силы Украины при отступлении из Артемовска взорвали четыре многоэтажки, в подвалах которых укрывались люди, рассказали ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики. По информации правоохранительных органов, погибли, как минимум 20 мирных жителей, в том числе трое детей.
Два дня назад ВСУ, покидая поселок Цветмет, взорвали четыре девятиэтажки, — сообщил собеседник агентства.
Жители расположенного неподалеку от многоэтажек частного сектора рассказали, что стали свидетелями трагедии.