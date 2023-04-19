Российские силы выбили ВСУ со швейной фабрики в Артемовске Бойцы ЧВК «Вагнер» штурмом овладели бывшей швейной фабрикой в Артемовске

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» штурмом овладели зданием бывшей швейной фабрики имени 8 Марта в Артемовске, сообщает РИА Новости. Постройка была мощным укрепрайоном украинских сил, в который они перебрасывали резервы для удержания позиций в центральных кварталах населенного пункта.

Мы пошли немножко другими путями и зашли с другой стороны и с двух сторон начали вести по ним очень плотный огонь. После чего противник решил покинуть это здание и взорвать его, — рассказал боец ЧВК.

Он также предположил, что украинские войска подумали, что штурмовые отряды уже зашли в здание, поэтому приняли решение подорвать несущие колонны фабрики противотанковыми минами. В результате взрыва была частично уничтожена часть фабрики, но она не обвалилась. Во время операции никто из бойцов ЧВК не пострадал.

Ранее один из бойцов «Вагнер» рассказал, что украинские силы строили некоторые укрепления в Артемовске для создания видимости тщательно подготовленной обороны города. По его словам, в основном ВСУ вели бой из жилых многоэтажных домов и в частном секторе, а не из линий окопов, блиндажей и бойниц.