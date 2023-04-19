Российский боец рассказал об уловках ВСУ в Артемовске Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что ВСУ строили часть укреплений в Артемовске для видимости

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские силы строили некоторые укрепления в Артемовске для создания видимости тщательно подготовленной обороны города, рассказал РИА Новости боец ЧВК «Вагнер». По его словам, в основном ВСУ вели бой из жилых многоэтажных домов и в частном секторе, а не из линий окопов, блиндажей и бойниц.

Также встречались такие вот окопы, «укропы» рыли их для обороны, но в них сами не сидели и не отстреливались даже. То есть для вида нарыли. Показали видимость, что Бахмут у них защищен, — сказал боец.

На опубликованных кадрах военный показал укрепление, построенное для вида. По его словам, «там никто не сидел», а если посмотреть дальше, то ни на одном перекрестке больше не встречаются подобные бойницы.

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды, действующие на Донецком направлении, заняли еще три квартала в Артемовске. Авиация совершила шесть вылетов для поддержки отрядов Вооруженных сил РФ, в результате чего были поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах Часова Яра и Константиновки.