Пасха для жителей Донецка началась с обстрела Спасо-Преображенского кафедрального собора. Несмотря на это, дончане пришли в храм на праздничную службу.

Как в расположенном близ линии фронта городе отметили Пасху? Помогает ли вера жителям находящихся под пулями городов? И что они просят у Бога? Подробности — в новом ролике NEWS.ru.