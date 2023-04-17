Пасха для жителей Донецка началась с обстрела Спасо-Преображенского кафедрального собора. Несмотря на это, дончане пришли в храм на праздничную службу.
Как в расположенном близ линии фронта городе отметили Пасху? Помогает ли вера жителям находящихся под пулями городов? И что они просят у Бога? Подробности — в новом ролике NEWS.ru.
Елизавета Мележенкова
Праздник под звуки обстрелов: как жители Донецка отметили Пасху
17 апреля 2023 в 17:09
Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости
Пасха для жителей Донецка началась с обстрела Спасо-Преображенского кафедрального собора. Несмотря на это, дончане пришли в храм на праздничную службу.