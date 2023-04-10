В Марьинке продолжаются одни из самых кровопролитных боев в зоне СВО. Бойцы специальной разведгруппы ВС РФ участвуют в штурмовых действиях города. Снайперская пара «Светлый» и «Лысый» подавляют огневые точки противника, работают в разрушенной городской застройке, поражают живые цели. Последний рассказал нам, с чем ему приходится сталкиваться каждый день. О тонкостях снайперской работы в зоне СВО — в материале NEWS.ru.