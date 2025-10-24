Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 12:02

Предательница Родины из Херсонской области получила срок за переводы

Жительница Херсонской области получила свыше 12 за отправку денег ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительницу Херсонской области осудили на 12,5 лет за государственную измену, передает региональная прокуратура. По версии следствия, 30-летняя женщина отправляла денежные средства в поддержку Вооруженных сил Украины.

С сентября 2023 года по январь 2024 года осужденная, используя мобильное приложение, произвела несколько операций по переводу денежных средств на расчетный счет иностранного банка, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что преступление расследовало УФСБ России по Херсонской области. Осужденная будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее в Москве задержали мужчину по подозрению в финансировании ВСУ посредством переводов криптовалюты. Всего он перевел больше 60 тыс. рублей. Деньги также предназначались для помощи террористической организации.

До этого жителя Дагестана М. Гаджиева осудили на 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за финансовую поддержку международной террористической организации. Установлено, что осужденный пожертвовал преступникам более 290 тыс. рублей.

ВСУ
террористы
суды
Херсонская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал, можно ли тратить деньги с найденной банковской карты
В Испании нашли потерянный шедевр Пикассо
ВВС США объявили тендер на строительство частных ЦОД на авиабазах
Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Бельгия предложила ЕС финансировать Украину без использования активов РФ
Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло
Слезы россиянки из-за погони «гаишников» за мужем попали на видео
Бешеный койот набросился на женщину с собакой
Старый дом и новодел. Как жили Усольцевы: репортаж из Красноярского края
Ученые разработали новый метод дыхания через задний проход
Галустян рассказал, как развод сказался на его отношениях с дочками
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.