Предательница Родины из Херсонской области получила срок за переводы Жительница Херсонской области получила свыше 12 за отправку денег ВСУ

Жительницу Херсонской области осудили на 12,5 лет за государственную измену, передает региональная прокуратура. По версии следствия, 30-летняя женщина отправляла денежные средства в поддержку Вооруженных сил Украины.

С сентября 2023 года по январь 2024 года осужденная, используя мобильное приложение, произвела несколько операций по переводу денежных средств на расчетный счет иностранного банка, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что преступление расследовало УФСБ России по Херсонской области. Осужденная будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее в Москве задержали мужчину по подозрению в финансировании ВСУ посредством переводов криптовалюты. Всего он перевел больше 60 тыс. рублей. Деньги также предназначались для помощи террористической организации.

До этого жителя Дагестана М. Гаджиева осудили на 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за финансовую поддержку международной террористической организации. Установлено, что осужденный пожертвовал преступникам более 290 тыс. рублей.