Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 17:45

В российском регионе вскрыли аферу на 300 млн рублей

Readovka: правоохранители провели обыски в Министерстве туризма Башкирии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал Readovka утверждает, что в Уфе сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Министерстве предпринимательства и туризма республики. По данным канала, в результате этих действий были задержаны руководитель Центра развития туризма Руслан Юнусов, его заместитель Артур Идельбаев, а также директор АНО «Проектный офис» Ильнур Куватов. Readovka также подчеркивает, что, по версии правоохранительных органов, чиновники похитили 300 млн рублей.

Как уточнил канал, следствие предъявило им обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, указанные средства были выделены на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Вместе с этим Readovka пишет, что в настоящее время все задержанные находятся под стражей, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

Ранее в администрации подмосковных Химок прошли следственные действия. В здании городской администрации идут обыски и другие оперативные мероприятия.

До этого стало известно о задержании бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Его подозревают в получении крупной взятки. Силовики проверяют несколько адресов в Москве и Тамбове, где могут находиться документы, имеющие отношение к расследованию.

В свою очередь Мосгорсуд принял решение о продлении на три месяца ареста экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Адвокат обвиняемого Денис Балуев заявил о намерении обжаловать это решение в установленном порядке.

задержания
обыски
Уфа
Башкирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин назвал крушение самолета Ан-24 в Приамурье большим горем
Пятерых украинцев и грузин объявили в розыск за теракт на Крымском мосту
В Госдуме оценили заявления Пашиняна о реформе церкви
В Китае заявили о подарке Москвы для Пекина, который сильно встревожил США
Политолог оценил шансы Хинштейна на победу на выборах главы Курской области
Врачи в России «напечатали» череп раненому военному
Пашинян направил телеграмму Путину из-за страшной трагедии с Ан-24
Ураганы и африканская жара до +36? Погода в Москве в конце июля: чего ждать
Украинский дрон убил пенсионерку под Курском
Врач рассказал, как «сладкая кровь» разрушает органы изнутри
Знаменитый российский художник скончался за день до своей выставки
В Госдуме пообещали подумать о возвращении одного напитка на стадионы
Археологи сделали неожиданное открытие на месте древней Трои
Перевозивший нелегалов россиянин получил более 100 лет тюрьмы
Путин раскрыл, какой флот нужен России
Мигрант убил глухонемого москвича: что известно, какой срок грозит
Подстреливший мужчину на парковке петербуржец отделался условным сроком
Экс-боец MMA прогорел на необычном бизнесе
Лисички в сливках, супы, заготовки и соусы: что приготовить из этих грибов
Стал известен главный стимул для карьерного роста у россиян
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.