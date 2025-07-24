В российском регионе вскрыли аферу на 300 млн рублей

Telegram-канал Readovka утверждает, что в Уфе сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Министерстве предпринимательства и туризма республики. По данным канала, в результате этих действий были задержаны руководитель Центра развития туризма Руслан Юнусов, его заместитель Артур Идельбаев, а также директор АНО «Проектный офис» Ильнур Куватов. Readovka также подчеркивает, что, по версии правоохранительных органов, чиновники похитили 300 млн рублей.

Как уточнил канал, следствие предъявило им обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, указанные средства были выделены на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Вместе с этим Readovka пишет, что в настоящее время все задержанные находятся под стражей, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

Ранее в администрации подмосковных Химок прошли следственные действия. В здании городской администрации идут обыски и другие оперативные мероприятия.

До этого стало известно о задержании бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Его подозревают в получении крупной взятки. Силовики проверяют несколько адресов в Москве и Тамбове, где могут находиться документы, имеющие отношение к расследованию.

В свою очередь Мосгорсуд принял решение о продлении на три месяца ареста экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Адвокат обвиняемого Денис Балуев заявил о намерении обжаловать это решение в установленном порядке.