https://static.news.ru/photo/100cd65e-8a3c-11eb-843c-96000091f725_660.jpg Фото: pnzreg.ru

Правительство Пензенской области продолжает работать в штатном режиме после задержания главы региона Ивана Белозерцева. Об этом в воскресенье, 21 марта, рассказала журналистам пресс-секретарь губернатора и правительства Дина Черёмушкина.

Ранее стало известно, что Белозерцева допрашивали сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД. Это происходило в рамках проведения следственных действий. Позднее выяснилось, что его задержали. Губернатора подозревают в получении взятки в размере 31 млн рублей. Также полиция провела обыски у целого ряда региональных чиновников.

Правительство Пензенской области работает в штатном режиме, в соответствии с Уставом Пензенской области, — заявила Черёмушкина, слова которой приводит ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали по делу главы Пензенской области Ивана Белозерцева бывшего продюсера певца Николая Баскова Бориса Шпигеля. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.