Пожилая жительница Нальчика попалась на уловку родственников-аферистов Супруги из Нальчика обманули пожилую родственницу на 1,5 млн рублей

Пожилая жительница Нальчика Зульфия лишилась 1,5 млн рублей после того, как родственники ей предложили вложиться в «выгодные акции» иностранной компании, передает Telegram-канал Mash Gor. Они связались с ней в мессенджере, представившись сотрудниками банка, и пообещали быструю прибыль. Пенсионерка перевела злоумышленникам все сбережения, которые копила на покупку квартиры сыну, после чего лжесотрудники исчезли.

Через две недели пострадавшая обратилась в полицию. Выяснилось, что организаторами схемы оказались дальние родственники — супружеская пара, осведомленная о накоплениях Зульфии. Злоумышленники получили условные приговоры, часть похищенных средств удалось возвратить владелице.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что мошенники активизировали новые способы обмана россиян, представляясь сотрудниками больниц, страховых фирм и системы ЕМИАС. По словам парламентария, злоумышленники пытаются заполучить паспортные данные и страховые номера граждан или вынудить их перейти по вредоносным ссылкам.