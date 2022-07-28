Пожар в якутском селе Арылах ликвидировали

Фото: vk.com/mchs_yakutia

Пожар в якутском селе Арылах ликвидирован, никто не пострадал, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Повреждены три жилых дома и две хозяйственные постройки. Ранее огонь удалось локализовать на площади 200 кв. м.

В селе Арылах проживают порядка 1500 человек, треть из них – дети. К тушению привлекался в том числе самолет Бе-200. Всем семьям, чьи дома оказались повреждены огнем, власти окажут посильную помощь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На фоне пожара проводилась эвакуация жителей из села. Эвакуировали также детей из лагеря «Орленок», который находится неподалеку от Арылаха. Известно, что на село перекинулся лесной пожар, который впервые был обнаружен вечером накануне, 27 июля.

На территории Якутии действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах. Накануне его введения Якутск окутал густой смог с едким запахом гари. Местные власти предположили, что задымление связано с лесными пожарами в соседнем Хабаровском крае.