Пожар произошёл в музее-заповеднике Римского-Корсакова под Псковом

Фото: t.me/tass_agency

Фото с места происшествия

Усадьба композитора Николая Римского-Корсакова загорелась в деревне Любенск Псковской области. Комплекс входит в музей-заповедник композитора. О происшествии сообщил в своём Telegram-канале губернатор области Михаил Ведерников.

Площадь возгорания составила 625 кв. м. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожности строителей. Они перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. По словам главы региона, даже без экспертизы понятно, что «ущерб будет значительный».

В усадьбе композитора загорелась кровля. По состоянию на 20:17 мск пожар был локализован. Из музея удалось эвакуировать 50% материальных ценностей.

Ранее сообщалось, что на открытой площадке недалеко от дома по адресу: Каширское шоссе, дом 17, корпус 5, строение 3, произошло сильное возгорание мусора, рассказали NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве. В СМИ появились кадры пожара, на которых виден черный столб дыма.