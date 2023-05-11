Охвативший большую площадь пожар на складах в Норильске локализован

Фото: МЧС России

Пожар в Норильске

Крупный пожар в складских помещениях в Норильске локализован на площади четыре тысячи квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС. В краевом главке МЧС РФ изначально сообщили о площади 1,5 тысячи квадратных метров, однако пламя после этого стремительно разрослось. В тушении огня участвовали свыше 40 человек и 12 единиц техники.

В 20:05 (мск) на месте пожара в Норильске объявлена локализация на площади 4000 квадратных метров, — говорится в сообщении.

В марте пламя на площади 2,8 тысяч квадратных метров охватило омский склад по производству пластика. Для борьбы с огнем были задействованы 65 человек и 16 единиц специальной техники.

В том же месяце в Санкт-Петербурге, в районе Заневки, загорелись складские помещения. О жертвах и пострадавших не сообщалось. Огонь распространился на 250 кв. м. На месте происшествия работали 20 человек и пять единиц техники.

4 мая сильный пожар произошел в административном здании на Ереванской улице на юге Москвы. Люди успели эвакуироваться еще до приезда спасателей. Информации о пострадавших не было. Столичная прокуратура взяла установление обстоятельств и причин пожара под свой контроль.