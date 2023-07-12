Пожар на химзаводе «Сибура» попал на видео Пожар вспыхнул на заводе «Сибура» по производству окиси этилена и гликолей в Дзержинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории предприятия «СИБУР-Нефтехим» по производству окиси этилена и гликолей в Дзержинске Нижегородской области произошел пожар, пишет NN.ru. По предварительным данным, на заводе загорелась производственная установка, сообщает издание со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным NN.ru, пожару присвоили второй ранг сложности. Горящая установка, по информации издания, содержит химическое вещество и кислород.

По информации Telegram-канала «112», пожар на производственной установке уже потушили.

В пресс-службе «Сибура» подтвердили «Интерфаксу», что пожар возник на производстве окиси этилена и гликолей, работу приостановили, эвакуировали персонал. В компании отметили, что угрозы жизни и здоровью населению нет, ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Жертв и пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале МЧС Нижегородской области. По данным ведомства, в 14:05 поступило сообщение о пожаре в Дзержинске на Автозаводском шоссе, 65.

В 15:15 факельное горение прекращено. Происходит охлаждение производственной установки. Угроза взрыва отсутствует. <...> На месте работают 80 человек личного состава и 24 единицы техники, — сообщило МЧС по региону.

Утром 12 июля в подмосковном Солнечногорске загорелись деревянные хозяйственные постройки на площади 3,2 тысячи квадратных метров, сообщали в областном главке МЧС. К тушению пожара привлекли около 40 человек и 13 единиц техники. Огнеборцы не допустили распространения огня, дома и лесной массив не пострадали, открытое горение ликвидировали.