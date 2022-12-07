Пожар на аэродроме в Курской области после атаки ВСУ потушен Старовойт заявил, что пожар на аэродроме в Курской области после атаки ВСУ потушили

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Пожар на аэродроме в Курске, произошедший после атаки ВСУ, был потушен, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. В своем Telegram-канале он уточнил, что в тушении пожара третьей категории сложности участвовали более 200 человек из российских спасательных ведомств, включая РЖД и Минобороны. По данным главы региона, в результате ЧП никто не пострадал. Тушение возгорания заняло более суток.

Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное в результате атаки ВСУ, ликвидировано. Пожару была присвоена третья категория сложности. Больше суток с огнем боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, Противопожарной службы Курской области, Министерства обороны, РЖД и других ведомств. Пострадавших нет, — написал Старовойт.

Пожар на аэродроме под Курском вспыхнул 6 декабря. По словам местных властей, причиной возгорания могла стать атака беспилотников ВСУ. Как сообщил Старовойт, из-за этого в деревне Халино и поселке имени Маршала Жукова отменили школьные занятия. Позже власти Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности на 15 суток.

5 декабря российские военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях были атакованы беспилотниками. Минобороны РФ возложило ответственность на Украину и подтвердило гибель трех российских военнослужащих, при этом нанесенный ущерб в ведомстве назвали минимальным. Утром 6 декабря в районе авиабазы под Курском после атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель.