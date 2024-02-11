Жильцы рухнувшего дома пытались прорваться к мэру Ростова и попали на видео Don Mash: жильцов аварийного дома не пустили к мэру Ростова

Фото: t.me/s/mchs_official

Жильцы аварийной многоэтажки с рухнувшим подъездом пытались прорваться к мэру Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его данным, возмущенные граждане требовали от градоначальника объяснений относительно того, почему власти допустили обрушение стены. При этом подчеркивается, вопросы мэру смогли задать не все, так как людей останавливала охрана.

Вы не пускаете людей, которых признали потерпевшими, чтобы господину Логвиненко неудобных вопросов не задавали? — спросила одна из женщин.

Встреча проходила в здании Южного университета (ИУБиП). Don Mash утверждает, что полицейские пропускали к мэру только отдельных людей, ссылаясь на некие списки.

27 января в пятиэтажном доме на улице Нариманова в донской столице обрушилась стена в районе первого и второго этажа. Жильцов эвакуировали, а уже наутро обрушился полностью один из трех подъездов. В 2020 году дом был признан аварийным, но, по словам Логвиненко, в программу по переселению его включили только 30 октября 2023 года. Логвиненко заявлял, что никто не пострадал.

Сообщалось, что местные власти начали прием от жильцов заявления на выплату материальной помощи. На место прибыли специалисты для ликвидации угрозы дальнейшего разрушения.

Губернатор области Василий Голубев позднее уточнил, что в доме были зарегистрированы 247 человек. В пунктах временного размещения были расположены 26 человек, остальные отправились к родственникам. В общей сложности расселению подлежало 155 семей.