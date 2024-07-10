Появилось видео пожара на складе в Волгограде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пожар на складе по переработке вторсырья в Волгограде попал на видео. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. На представленных кадрах видно работу сотрудников МЧС России, которые тушат охватившее территорию пламя.

Картон горит на открытой территории по сортировке вторичного сырья. Надеемся, вам удастся достичь желаемого результата, — сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что на место прибыли более 60 специалистов и 19 единиц техники. Сотрудники МЧС в полном обмундировании сражаются с пламенем.

Ранее пожарным удалось потушить огонь на территории нефтебазы в Калаче-на-Дону Волгоградской области. Пламя возникло после удара беспилотников, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших нет.

Атака БПЛА в регионе была пресечена в ночь на 9 июля, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, в результате падения обломков загорелись подстанции во Фролово и нефтебаза Калача-на-Дону. Глава региона отметил, что пожар на первом объекте был оперативно ликвидирован. Энергоснабжение не прекращалось.