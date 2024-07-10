Появились новые сведения о пожаре на волгоградской нефтебазе из-за БПЛА Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Волгоградской области после атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сотрудникам МЧС России удалось потушить возгорание на территории нефтебазы в городе Калаче-на-Дону Волгоградской области, начавшееся в результате удара беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. При пожаре обошлось без погибших и пострадавших.

Уточненная информация о пожаре в Калачевском районе. 10.07.2024 в 03:40 пожар на нефтебазе в г. Калаче-на-Дону ликвидирован. В 06:40 ликвидация последствий. Погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при падении обломков сбитых БПЛА в городе Калаче-на-Дону загорелась нефтебаза, а во Фролово вспыхнула подстанция. По его словам, средства ПВО и РЭБ сбили по меньшей мере пять дронов. Позднее появились кадры с места прилета беспилотников в Калаче-на-Дону. На них виден огромный столб дыма.

После удара беспилотников в аэропорту Волгограда временно ограничили отправку и прием самолетов. Один рейс из Челябинска был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов, другие были задержаны. Представители нефтебазы в Калаче-на-Дону сообщили, что работа предприятия была приостановлена. Они отметили, что зафиксирован удар шести БПЛА.