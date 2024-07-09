Последствия атаки БПЛА на Калач-на-Дону попали на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появилось видео пожара с места прилета беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Калач-на-Дону в Волгоградской области. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По предварительным данным, дронов было несколько, прилеты были в районах цистерн с топливом и хлебозавода. На месте происшествия сильный пожар, — сказано в публикации Telegram-канала «Осторожно, новости!».

Ранее глава региона Андрей Бочаров проинформировал, что в ночь на 9 июля силами противовоздушной обороны и систем радиоэлектронной борьбы была пресечена атака беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области. О пострадавших он ничего не сообщил.

Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей утверждал, что Калач-на-Дону один за другим атаковали не менее пяти дронов. Канал сообщил, что в регионе зафиксированы два пожара, в районе НПЗ и хлебозавода. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Несколько десятков БПЛА было уничтожено и подавлено над территорией Ростовской области, заявил ранее губернатор региона Василий Голубев. О пострадавших он не сообщил. По его информации, из-за воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора. В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА загорелся сухостой. Пожар был оперативно ликвидирован.