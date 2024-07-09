Аэропорт Волгограда временно ограничил полеты после атаки БПЛА

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Международный аэропорт Волгоград

После атаки БПЛА в аэропорту Волгограда ограничили отправку и прием самолетов, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря АО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасию Голодову. Один рейс перенаправлен на запасной аэродром, другие — задерживаются.

Из-за ограничений, введенных в регионе, на использование воздушного пространства рейс авиакомпании RedWings WZ2261 из Челябинска был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов, — отметили в аэропорту.

Задерживается вылет борта SU 1185 в Москву компании «Аэрофлот», прибытие рейса SU 1180 из столицы.

Утром 9 июля дроны атаковали нефтебазу в Калаче-на-Дону. В результате атаки в Волгоградской области загорелась емкость с бензином.

Утром 6 июля в Шереметьево образовалась очередь из сотен пассажиров на фоне прошедшего урагана. Путешественники находились у стоек регистрации и в залах ожидания, чтобы обменять билеты, купить новые или просто попасть на свой рейс. Во время прошедшего ночью урагана в аэропорту было отменено или перенесено более 36 рейсов.

5 июля авиакомпания «Аэрофлот» объединила ряд рейсов из-за неблагоприятного прогноза погоды в Москве. Пассажиров, вылетающих из Шереметьево, для прибытия в аэропорт просили пользоваться аэроэкспрессом.