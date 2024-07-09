Стало известно о последствиях атаки БПЛА на нефтебазу под Волгоградом Нефтебаза в Волгоградской области приостановила работу после атаки БПЛА

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В Волгоградской области после атаки БПЛА приостановлена работа нефтебазы, сообщили ТАСС на предприятии. Собеседник агентства уточнил, что в результате атаки никто не погиб, идут работы по ликвидации пожара.

Шесть беспилотников атаковали утром 9 июля нефтебазу в Калачевском районе. Пока нефтебаза не работает. Снабжение АЗС идет с альтернативных источников. Разрушены емкости. Ущерб уточняется, — говорится в сообщении.

Утром 9 июля дроны атаковали нефтебазу в Калаче-на-Дону. В результате атаки в Волгоградской области загорелась емкость с бензином. После атаки БПЛА в аэропорту Волгограда также ограничили отправку и прием самолетов. Один рейс перенаправлен на запасной аэродром, другие — задерживаются.

Несколько десятков БПЛА было уничтожено и подавлено над территорией Ростовской области, сообщал ранее губернатор региона Василий Голубев. По его данным, массированная атака началась около 02:00 мск. О пострадавших он не сообщил. По его информации, из-за воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора. В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА загорелся сухостой. Пожар был оперативно ликвидирован.