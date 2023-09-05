Появилось фото с места взрыва у военкомата в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «360» опубликовал фото с предполагаемого места взрыва у здания военного комиссариата Невского района Санкт-Петербурга. На нем видно, что при взрыве пострадал колодец, находящийся на улице у военкомата.

По данным «360», в результате взрыва никто не пострадал. На месте продолжают работать оперативные службы города.

О том, что у здания военного комиссариата Невского района Санкт-Петербурга прогремел взрыв, ранее сообщили источники «Фонтанки». По информации издания, источник звука может располагаться в шахте, которая ведет в заброшенное бомбоубежище. Источник издания уточнил, что устройство состояло из 100–150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой. По его словам, в результате взрыва была повреждена вентиляционная шахта.

До этого сообщалось, что у здания военного комиссариата Сергиева Посада обнаружили металлический снаряд. Как рассказали очевидцы, после взрыва на складе пиротехники горожане начали находить как пустые снаряды, так и наполненные неизвестным содержимым.

Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел днем 8 августа на пиротехническом складе площадью 1,6 тысячи квадратных метров. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, после инцидента за медицинской помощью обратились 52 человека, некоторые из них получили легкую контузию. Шестеро пострадавших попали в реанимационное отделение районной больницы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.