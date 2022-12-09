Появились подробности гибели охранника в ТЦ «Мега Химки» «Москва-24»: охранник горящего ТЦ «Мега Химки» погиб после того, как вернулся за автомобилем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погибшим охранником торгового центра «Мега Химки» оказался 63-летний Сергей Смуров, сообщает Telegram-канал «112». Как сообщили «Москве 24» в компании OBI, он погиб после того, как вернулся за автомобилем на парковку к зданию. По данным источника, в голову мужчине прилетела конструкция здания, в результате чего он и скончался.

Охранники выбрались из горящего здания. Однако позже один из них вернулся на парковку, чтобы забрать свою машину, в результате чего погиб, — говорится в сообщении OBI

При этом источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что погибший охранник остался смотреть у здания на пожар. Именно в этот момент на его голову и упала конструкция.

Пожар начался в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки» около шести утра 9 декабря. В результате ЧП погиб один человек — охранник ТЦ. В 10:40 пожар был ликвидирован. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Согласно основной версии, пожар мог возникнуть в результате проводимых сварочных работ в пристройке к зданию. Ранее источник в экстренных службах предположил, что пожар возник в результате поджога.