Появились кадры из самолета, экстренно севшего в Минеральных Водах В Сети опубликовали фото из экстренно севшего рейса Минеральные Воды — Петербург

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash опубликовал кадры, сделанные пассажирами рейса Минеральные Воды — Санкт-Петербург, который совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. На снимках видно, что кто-то из людей открыл на смартфоне молитвы, а кто-то, спрятав лицо, плакал.

Также на одной фотографии заметно, что выпали кислородные маски. По информации Mash, людей на автобусах уже перевезли в здание аэропорта.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Airbus А319-111 авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку из-за разгерметизации кабины пилотов. Судно развернулось в сторону аэропорта спустя несколько минут после вылета. По данным канала, на борту находились 111 человек.

До этого в Сети показали кадры экстренной посадки самолета авиакомпании «Россия» Sukhoi Superjet в аэропорту Сочи. На опубликованных кадрах видно, как самолет приблизился к береговой линии Сочи. За иллюминатором можно было заметить шторм, который начался прямо во время снижения борта.

Самолет выполнял рейс из Москвы в Сочи. Топлива на борту было с расчетом на путь к запасному аэропорту в Минеральных Водах в случае ЧП. Метеоусловия на подлете в сочинский аэропорт были подходящими для посадки, однако погода резко изменилась и попутный ветер превышал 8 м/с.