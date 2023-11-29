Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Сочи с минимальным остатком топлива

Самолет авиакомпании «Россия» Sukhoi Superjet 100 пришлось экстренно сажать в Сочи из-за низкого остатка топлива, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, борт с 75 пассажирами дважды пытался приземлиться, однако этого не удавалось сделать из-за сильного ветра во время шторма. Если бы самолет не удалось приземлить в третий раз, на еще один круг у него просто не хватило бы ресурсов.

По данным канала, самолет выполнял рейс из Москвы в Сочи 27 ноября. Топлива на борту было с расчетом на путь к запасному аэропорту в Мин. Водах в случае ЧП. Метеоусловия на подлете в сочинский аэропорт были подходящими для посадки, однако погода резко изменилась и попутный ветер превышал 8 м/с.

Две попытки пилотов посадить машину не увенчались успехом. Когда заходили на третий круг, то поняли, что на новые попытки топлива не хватить. Доложили диспетчеру. Аварийно-спасательная команда была приведена в повышенную готовность. К счастью, на момент посадки ветер стих до 4 м/с и самолет благополучно сел.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. В результате происшествия пилот воздушного судна получил травмы и был доставлен в больницу. Инцидент произошел в Новоаннинском районе области.