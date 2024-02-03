Появились кадры с места обстрела пекарни в Лисичанске

Фото: t.me/mchs_official

Telegram-канал RT опубликовал первые кадры из Лисичанска, где обрушилась пекарня в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. На фото и видео показаны разрушенное здание, а также поврежденные машины, которые в момент атаки находились рядом с пекарней.

На месте уже работают спасатели и специальная техника. Специалисты МЧС разбирают завалы, им удалось спасти шесть человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее Минздрав ЛНР сообщил, что семь человек погибли при обрушении пекарни в Лисичанске и восемь человек ранены. Одному человеку в тяжелом состоянии провели операцию. Вместе с этим троих пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой, пятеро находятся в городских медучреждениях.

Как предположили в военной комендатуре ЛНР, под завалами пекарни в Лисичанске могут находиться до 40 человек. Отмечается, что ВСУ открыли огонь по пекарне, где организована выпечка хлеба для мирного населения. В выходные там всегда многолюдно.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул террористический характер очередной украинской атаки. По его словам, всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь.