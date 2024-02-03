Семеро человек погибли при обрушении здания пекарни в Лисичанске

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Семеро человек погибли при обрушении пекарни в Лисичанске и восемь человек ранены, сообщило правительство ЛНР со ссылкой на Минздрав региона. Одному человеку в тяжелом состоянии провели операцию.

Троих пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой, пятеро находятся в городских медучреждениях. Один из них — в тяжелом состоянии, его уже прооперировали военные медики. Кроме того, в местной больнице дежурит бригада из Луганской республиканской клинической больницы, — сообщила в глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

Пащенко отметила, что в случае необходимости врачи из республиканского центра готовы забрать транспортабельных пациентов в Луганск. Главный редактор RT Маргарита Симоньян пишет, что под завалами могут находиться более 40 человек.

3 февраля окраина села Долгого в Белгородской области попала под обстрел ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска применили дрон-камикадзе. Среди мирных жителей никто не пострадал. Это уже вторая за день атака украинской армии на Белгородскую область. Ранее ВСУ обстреляли поселок Задорожный в Краснояружском районе. Также под огонь Вооруженных сил Украины попало село Дроновка Грайворонского городского округа, написал Гладков. По его словам, в результате атаки пострадавших нет.