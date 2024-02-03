Украинский дрон-камикадзе ударил по белгородскому селу Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал окраину белгородского села Долгого

Фото: МО Укранины

Окраина села Долгого в Белгородской области попала под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, для атаки украинские войска применили дрон-камикадзе. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Окраина села Долгого Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что в результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект связи. В ближайшее время оперативные службы займутся ликвидацией последствий атаки.

Это уже вторая за день атака украинской армии на Белгородскую область. Ранее ВСУ обстреляли поселок Задорожный в Краснояружском районе. По словам Гладкова, различные повреждения получили два жилых дома и линия электропередачи. Под отключение света попали жители трех населенных пунктов. Пострадавших среди мирного населения нет.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 3 февраля над Белгородской, Ростовской и Волгоградской областями было сбито семь беспилотников ВСУ. Попытку атаки на российские регионы пресекли с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.