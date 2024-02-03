Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, однако различные повреждения получили два дома, а также линия электропередач.

В одном доме пробита крыша и выбиты окна, во втором — выбиты окна и посечен фасад. Есть повреждение линии электропередачи: под отключение попадают абоненты поселка Задорожный, села Теребрено и поселка Прилесье. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ, — написал он.