ВСУ открыли огонь по селу в Белгородской области Гладков: под обстрел ВСУ попало село Дроновка в Белгородской области

Фото: МО Укранины

Под огонь Вооруженных сил Украины попало село Дроновка Грайворонского городского округа, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки пострадавших нет.

Повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор. Подомовой обход территории продолжается, — отметил Гладков.

Ранее губернатор региона сообщал, что украинские военные обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет, однако различные повреждения получили два дома, а также линия электропередачи. Под отключение попадают абоненты поселка Задорожный, села Теребрено и поселка Прилесье. Как пояснил Гладков, аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные обстреляли село Гуево Суджанского района. По его словам, в результате атаки ВСУ контузию получил местный житель, ему оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, поврежден его дом. Глава региона пообещал собственнику помощь в восстановлении и ремонте жилья.