«Посылают на верную гибель»: в ЛНР раскрыли новые потери ВСУ у Артемовска Марочко: ВСУ ежедневно теряют по батальону солдат в попытках прорвать оборону под Артемовском

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ежедневно теряют по батальону в попытках прорвать оборону ВС РФ на севере Донецкой Народной Республики, сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, активность противника фиксируется у Артемовска, Соледара и Васюковки.

Потери ежедневно составляют порядка батальона, но украинское командование игнорирует данные потери, — рассказал офицер.

По его словам, на Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои. ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступления, а киевские генералы «посылают на верную гибель новых солдат».

Ранее Марочко также сообщал, что за неделю интенсивных боестолкновений на Луганском направлении ВСУ потеряли около 2,6 тысячи бойцов и присоединившихся к ним иностранных наемников. В общей сложности российские военные отразили 72 атаки противника и пресекли деятельность 16 диверсионных групп.

В ходе одного из боев подразделения ВС РФ провели успешную контратаку, заставив украинских военных покинуть свои позиции и отступить.

В то же время у населенных пунктов Сватово и Кременная в западной части Луганской Народной республики, по словам Марочко, фиксировалась концентрация сил противника.