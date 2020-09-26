Появилось видео обысков в доме иркутского экс-губернатора по делу его сына

Следственный комитет опубликовал видео обысков в доме экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Процессуальные действия проходили в рамках уголовного дела, которое возбуждено против его сына — депутата Заксобрания региона Андрей Левченко.
Ролик выложен на канале СК РФ на YouTube. В частности, на кадрах показано, как Левченко-старшему рассказывают о порядке проведения следственного мероприятия. Также обыски прошли по месту жительства и работы парламентария.
Сегодня народного избранника задержали по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Речь идёт о хищении средств из регионального фонда капремонта. По этому делу также проходит директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк.
По данным следствия, он совместно с Левченко создал фирму-прокладку, которая необоснованно увеличивала стоимость ремонтных работ, а также поставок лифтового и иного оборудования. В результате Иркутской области был причинён ущерб более чем на 185 млн рублей, подсчитали сыщики. В настоящее время, как писал NEWS.ru, решается вопрос о выборе для Левченко-младшего меры пресечения.
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