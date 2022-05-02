Пострадавшего при падении самолёта под Красноярском доставили в реанимацию

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Мужчина, пострадавший в результате крушения частного самолёта в Красноярском крае, доставлен в реанимацию. Его состояние оценивается медиками как тяжёлое, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

В краевую [клиническую больницу] поздно вечером доставили. [Состояние] пока тяжёлое, находится в реанимации, — сказали агентству в ведомстве.

В экстренных службах уточнили, что пострадавший в аварии является настоятелем храма Воскресения Христова в Красноярске. Жертвой крушения самолёта стал дьякон из той же церкви.

Частный легкомоторный самолёт разбился в Манском районе Красноярского края 1 мая. На его борту находились два человека, один из которых погиб. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. По её данным, самолёт выполнял несогласованный рейс.