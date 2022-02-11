После обращения рязанцев к Тарантино начнётся реставрация «Дома Пастернака»

Администрация города Касимова Рязанской области заявила о намерении восстановить «Дома Пастернака», спасти который местные жители просили американского режиссёра Квентина Тарантино, сообщает «МК в Рязани». Реставрацию можно будет начать только после того, как дом признают нежилым, сейчас в нём до сих пор не расселена последняя квартира.

Её собственники не пришли к согласию по поводу расселения, и очередное заседание суда насчёт этого состоится 28 февраля. В администрации также сообщили, что сносить дом не будут, потому что у него статус объекта культурного наследия муниципального значения.

В случае решения суда в пользу администрации, мы примем дом в муниципальную собственность. К сожалению, до этого момента у администрации нет юридических прав для его реставрации и использования, — рассказала замглавы администрации Касимова по социальным вопросам Татьяна Соловьева.

В обращении к Тарантино жители Касимова заявили, что местные власти отказывают в реконструкции из-за отсутствия денег, а режиссёр ценит русскую культуру сильнее, чем «среднестатистический российский чиновник»





Ранее искусствовед Михаил Мильчик раскритиковал власти Петербурга за то, что они не принимают вовремя необходимые меры, чтобы выйти из кризиса в сфере реставрации. Исторические здания Санкт-Петербурга находятся в неудовлетворительном состоянии, но в отношении них действуют обычные нормы ремонта, а не реставрационные, объяснил он.