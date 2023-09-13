Популярный российский блогер попал в больницу Блогер Дава попал в больницу из-за пищевого отравления

Фото: vk.com/dava

Блогер Давид Манукян (Дава)

Российский блогер Давид Манукян (Дава) сообщил на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что попал в больницу в Санкт-Петербурге из-за пищевого отравления. Он опубликовал фотографию, на которой видно, что он лежит на больничной койке с катетером в руке. По его словам, он отравился едой на завтрак. Затем, когда блогер был на съемках сериала, почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь.

Незабываемый рабочий день и многообещающая ночь в больнице, — написал Дава.

8 сентября во Льгове Курской области скончалась одна из пострадавших при массовом отравлении шаурмой. 23-летняя пациентка умерла от инфекционно-токсического шока. Всего от пищевого отравления пострадали 15 человек.

Во Льговской ЦРБ проходили амбулаторное лечение 10 человек, их состояние оценивалось как удовлетворительное. Еще четверо пострадавших находились в состоянии средней степени тяжести в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко. По факту произошедшего региональное управление Роспотребнадзора по Курской области организовало проверку.

Жители Льгова стали обращаться с симптомами острой кишечной инфекции в больницу в ночь на 7 сентября в связи с отравлением шаурмой. Зафиксировано несколько вызовов бригад скорой.