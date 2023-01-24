Полыхающая после смертельной аварии скорая попала на видео

Фото: Соцсети

Очевидцы сняли на видео полыхающую машину скорой помощи, которая попала в аварию с автомобилем Mitsubishi на трассе в Новосибирской области. Кадры, запечатлевшие трагедию, опубликовал Telegram-канал Mash Siberia. При столкновении погибли четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.

На видеокадрах виден объятый пламенем УАЗ, который тушат пожарные. Также на видео можно заметить спасателей, эвакуирующих с места происшествия одного из пострадавших. Автор ролика снял сильно поврежденную иномарку Mitsubishi.

Ранее пять человек погибли в ДТП с двумя иномарками под Челябинском. Авария произошла из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу.

До этого в Адлерском районе Сочи на участке трассы А-147 столкнулись девять автомобилей. В результате массового ДТП погиб водитель автомобиля Kia.

20 января пассажирский автобус попал в аварию в Ростовской области, в результате 13 человек, включая шестерых детей, пострадали. По предварительной информации, водителю стало плохо. Инцидент произошел около 08:30 в районе дома № 12 по переулку Станционный города Каменска-Шахтинского. Пассажирский автобус следовал по маршруту «Комбинат» — «Машзавод».