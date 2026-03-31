31 марта 2026 в 11:05

Получивший ожоги новосибирец пожаловался на работу частной клиники

Новосибирец получил ожог второй степени в ходе электрофореза в частной клинике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Новосибирска в беседе с «КП-Новосибирск» рассказал, что получил ожоги второй степени во время электрофореза в местной частной клинике. По словам, 31-летнего мужчины средства за процедуру ему так и не вернули.

Мужчина впервые обратился в этот медцентр за услугой по полису ДМС. Физиотерапию ему назначили из-за синдрома грушевидной мышцы в острой стадии. Во время самой процедуры он ощущал покалывание, но без резкой боли, а уже после увидел ожоги на животе.

Через час после этого уже дома у мужчины начались сильные боли, и он обратился в травмпункт. Там пострадавшему диагностировали ожог второй степени, полученный в результате электрофореза. После его жалоб клиника лишь предложила скидку 15% на следующую процедуру.

Ранее иркутский блогер лишилась зубов после установки керамических виниров за 1,7 млн рублей в местной частной клинике. Вместо ожидаемого результата у пациентки начались тяжелые осложнения. После процедуры у девушки возникли сильные боли, воспаления и нагноения.

