Получивший ожоги новосибирец пожаловался на работу частной клиники Новосибирец получил ожог второй степени в ходе электрофореза в частной клинике

Житель Новосибирска в беседе с «КП-Новосибирск» рассказал, что получил ожоги второй степени во время электрофореза в местной частной клинике. По словам, 31-летнего мужчины средства за процедуру ему так и не вернули.

Мужчина впервые обратился в этот медцентр за услугой по полису ДМС. Физиотерапию ему назначили из-за синдрома грушевидной мышцы в острой стадии. Во время самой процедуры он ощущал покалывание, но без резкой боли, а уже после увидел ожоги на животе.

Через час после этого уже дома у мужчины начались сильные боли, и он обратился в травмпункт. Там пострадавшему диагностировали ожог второй степени, полученный в результате электрофореза. После его жалоб клиника лишь предложила скидку 15% на следующую процедуру.

