Получивший девять лет колонии чиновник стал участником СВО Осужденный на девять лет колонии экс-глава пермского УКС Левинский уехал на СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В зону СВО отправился экс-руководитель управления капстроительства в Перми Дмитрий Левинский, осужденный на девять лет колонии по делу о хищении 353 млн рублей, выделенных на строительство нового зоопарка, передает 59.RU. По данным издания, бывший чиновник 11 апреля заключил контракт с Министерством обороны России, 19 апреля мужчина прибыл в зону боевых действий.

Отмечается, что приговор Левинскому был вынесен в июле 2023 года, до этого он провел несколько месяцев в СИЗО. За это время, по информации интернет-портала, он похудел на 20 кг и привел себя в форму — сейчас он отжимается по 100 раз и 15 раз подтягивается. Примечательно, что сам осужденный свою вину не признал и пытался оспорить решение суда, но апелляция после рассмотрения была отклонена. Единственным изменением стало снятие запрета занимать должности в государственных учреждениях.

В разговоре с изданием Левинский подтвердил, что уехал на СВО, и добавил, что он потомственный военный и является полковником запаса. Известно, что он служил в ВС России с 1987 по 2006 год.

Ранее, 13 апреля, Telegram-канал SHOT сообщил, что муж задержанной Елены Блиновской ушел на спецоперацию. По его информации, таким образом он пытается спасти свою почти разрушенную бизнес-империю. Как сообщается, три из 12 его фирм — IT-компания «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура» — находятся в стадии ликвидации.