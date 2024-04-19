Полпред Трутнев рассказал о будущем ставки по дальневосточной ипотеке Трутнев: повышения ставки на дальневосточную ипотеку не ожидается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Трутнев

Власти не собираются повышать процентную ставку на дальневосточную ипотеку, сообщает РИА Новости со ссылкой на полпреда президента в ДФО, вице-премьера Юрия Трутнева. Сейчас ставка находится на уровне 2%.

Сейчас никаких тревог испытывать не стоит. У Минфина есть своя миссия, они должны заботиться о пополнении бюджета Российской Федерации, поэтому у них могут быть разные мысли, разные обсуждения. На предыдущем Восточном экономическом форуме обсуждали этот вопрос в присутствии президента, получили решение, что в процентной ставке пока ничего менять не надо. Думаю, так и будет, — сказал Трутнев.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков сообщал, что повышение ставки на дальневосточную ипотеку рассматривает Минфин. По его словам, стоявшие перед программой задачи выполнены. Но замминистра не озвучивал, на сколько могут повысить ставку.

До этого директор направления «Новостройки» компании по продаже недвижимости Валерий Кочетков сообщил, что ускорение темпов роста цен на рынке новостроек связано с повышенным спросом и является устойчивой тенденцией. По его словам, также высокие цены обусловлены подорожанием себестоимости строительства и повышением ключевой ставки Банком России, вслед за которым банки подняли ставки по ипотеке.