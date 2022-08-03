Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве врача-терапевта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Оренбурга задержала подозреваемого в убийстве 25-летней врача-терапевта, говорится на сайте Следственного комитета по региону. Им оказался 28-летний мужчина, в момент задержания он находился в своей квартире. В данный момент он находится на допросе.

В ведомстве указали, что мотивом убийства стала личная неприязнь. Подозреваемый нанес 25-летней сотруднице медучреждения более 30 ударов ножом, что привело к немедленной смерти.

Следственными органами Следственного комитета Российской федерации по Оренбургской области установлено лицо причастное к убийству девушки, совершенное 2 августа 2022 года в многоквартирном доме по улице Волгоградской города Оренбурга, — говорится в сообщении ведомства.

2 августа на лестничной клетке многоквартирного дома в Оренбурге было обнаружено тело девушки с признаками криминальной смерти. Позднее стало известно, что убитая была врачом-терапевтом и работала в больнице им. Пирогова.