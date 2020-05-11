Полиция задержала организаторов массовой вечеринки в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/95e2c486-93ad-11ea-993d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудники правоохранительных органов доставили в отделение полиции организаторов массовых гуляний в Подмосковье. Люди собрались у торгового центра в Солнечногорске.
В настоящее время полицейские установили и доставили в отдел полиции организаторов массового скопления людей — местных жителей 1999 и 2000 годов рождения, а также участников мероприятия. По результатам проводимой проверки правонарушители будут привлечены к административной ответственности, — цитирует сообщение пресс-службы подмосковного МВД РИА Новости.
Помимо этого, была организована проверка обстоятельств массового скопления людей. Детали инцидента уточняются.
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