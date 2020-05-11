Полиция задержала организаторов массовой вечеринки в Подмосковье

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Режим самоизоляции, введённый в Мурманской области с 30 марта, перестанет действовать 12 мая. Исключения будут касаться людей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.

По его словам, с 12 мая при выходе из дома необходимо будет носить маску. Без неё нельзя заходить в транспорт и магазины. Чибис подчеркнул, что в ближайшую неделю маски будут...