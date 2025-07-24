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24 июля 2025 в 14:30

Полиция Петербурга поймала девушку-зацепера на высокоскоростном поезде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге девушка-зацепер пыталась уехать на высокоскоростном поезде в Москву и встала между вагонами, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции СЗФО. На 19-летнюю путешественницу составили протоколы о нарушении безопасности.

Как сообщается, чтобы поймать юную петербурженку, машинисту пришлось сделать вынужденную остановку. Ее ждет административное наказание за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте.

Ранее в Краснодаре подросток получил тяжелые травмы от удара электрическим током. 13-летний мальчик забрался на железнодорожный вагон, где его поразило высоким напряжением от контактной сети.

До этого в Московской области зацепер погиб от удара электрическим током, находясь на крыше движущегося поезда. За последними минутами жизни молодого человека наблюдал его друг. После случившегося подросток, снимавший происходящее, покинул место трагедии, однако позже добровольно рассказал обо всем родителям.

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