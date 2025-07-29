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29 июля 2025 в 13:53

Полиция Петербурга поймала 20-летнего зацепера на «Сапсане»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции задержали 20-летнего жителя Подмосковья, который ехал на «Сансане», уцепившись за внешние элементы поезда, пишет Gazeta.SPB со ссылкой на МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Высокоскоростной транспорт двигался по маршруту «Москва — Санкт-Петербург».

Правоохранители обнаружили нарушителя на станции Торбино в Новгородской области. Его задержание произошло позднее — когда поезд прибыл на Московский вокзал Санкт-Петербурга. Следствие выяснило, что нарушитель зацепился за поезд на Ленинградском вокзале Москвы.

Сотрудники полиции провели с нарушителем разъяснительную беседу, подробно рассказав о смертельном риске таких действий. По итогам инцидента на молодого человека были составлены два административных протокола.

Ранее высокоскоростной поезд «Сапсан», следующий из Санкт-Петербурга в Москву, остановился в Твери почти на 50 минут из-за инцидента с зацепером. 14-летний подросток попытался незаконно проехать на крыше поезда и получил серьезные ожоги от удара током.

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