Полицейского-водителя нашли мертвым в отделе МВД под Волгоградом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгоградской области в отделе МВД по Светлоярскому району найден мертвым полицейский-водитель, сообщает v1.ru. Согласно заключению экспертов, он умер от огнестрельного ранения в голову.

Тело полицейского было обнаружено 6 февраля. По словам медиков, мужчина скончался мгновенно.

Обстоятельства гибели сотрудника МВД устанавливаются. По предварительным данным, его смерть не носит криминального характера.

Похожий случай ранее произошел в Омской области. Там обнаружили мертвым в служебном кабинете лейтенанта полиции. Рядом с ним находилось табельное оружие.

В Тамбовской области сотрудника полиции нашли мертвым на рабочем месте. Утром он пришел на работу, получил служебное оружие и зашел в свой кабинет. Некоторое время спустя оттуда прозвучал выстрел. Погибший полицейский был офицером отдела дознания.