Тамбовский полицейский умер на рабочем месте

https://static.news.ru/photo/465406e8-3ec3-11eb-8bea-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Следователи СУ СК РФ по Тамбовской области выясняют обстоятельства гибели сотрудника полиции на рабочем месте в областном центре.

Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Кярсна, тело сотрудника правоохранительных органов нашли утром 15 декабря в отделе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело, статью представитель СК не уточнила. Она отметила, что погибший мужчина — 1992 года рождения.

По данным телеканала «Вести-Тамбов», полицейский был офицером отдела дознания. Мужчина пришёл утром на работу и получил служебное оружие, после чего зашёл в свой кабинет. Как утверждает телеканал, в помещении прозвучал выстрел.

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