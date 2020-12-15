Тамбовский полицейский умер на рабочем месте

Следователи СУ СК РФ по Тамбовской области выясняют обстоятельства гибели сотрудника полиции на рабочем месте в областном центре.
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По данному факту возбуждено уголовное дело, статью представитель СК не уточнила. Она отметила, что погибший мужчина — 1992 года рождения.
По данным телеканала «Вести-Тамбов», полицейский был офицером отдела дознания. Мужчина пришёл утром на работу и получил служебное оружие, после чего зашёл в свой кабинет. Как утверждает телеканал, в помещении прозвучал выстрел.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Копейске Челябинской области. Местные молодые люди избили сотрудника Росгвардии из-за конфликта в магазине. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Полиция задержала подозреваемых в избиении, все обстоятельства случившегося устанавливаются.