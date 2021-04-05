Российский полицейский покончил с собой на рабочем месте

https://static.news.ru/photo/6188aef0-95e9-11eb-a297-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

В Омской области тело лейтенанта полиции было найдено на рабочем месте. Предполагается, что он покончил с собой.

Инцидент произошёл в Называевском районе. Полицейского сослуживцы обнаружили в служебном кабинете, где находилось табельное оружие. По факту происшествия проводится служебная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Погибший полицейский в 2019 году окончил Омскую академию МВД. Лейтенант был сотрудником уголовного розыска, сообщает портал Om1.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковном городе Чехове покончил жизнь самоубийством 45-летний инкассатор ВТБ. Инцидент произошёл во внутреннем дворе банка. Рядом с телом был найден служебный пистолет ИЖ-71. Мотивы инкассатора и обстоятельства происшествия выясняются.

В конце 2020 года в общежитии подмосковного города Мытищи нашли тело бывшего подполковника полиции. По словам его любовницы, он играл в «русскую рулетку» с травматическим револьвером. Первый же выстрел стал роковым.