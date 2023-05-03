Похожие на взрывные устройства предметы нашли в Тверской области Baza: взрывоопасный предмет обнаружили на опоре ЛЭП в Тверской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружили на опоре ЛЭП в Тверской области, передает Telegram-канал Baza. Коробку размером 12 на 6 сантиметров с экраном и проводами нашли 3 мая недалеко от села Микшино.

По предварительным данным, предмет находился на металлической конструкции ЛЭП на высоте трех метров от земли.

Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб. Взрывоопасен ли этот предмет — пока неизвестно.

Ранее шесть предметов, напоминающих взрывные устройства, были обнаружены на одной из линий электропередачи в Ленинградской области. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

В администрации региона добавили, что проводится проверка информации о возможной угрозе теракта.

Как сообщал глава Ленобласти Александр Дрозденко, в ночь на 1 мая в Гатчинском районе была подорвана опора ЛЭП. По словам губернатора, электроснабжение нарушено не было, однако по сведениям Telegram-каналов, без света остались все жители региона, получавшие электричество с Ленинградской АЭС. Позднее стало известно, что на месте ЧП были найдены еще три взрывных устройства.