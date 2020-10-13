Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро Москвы

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Техническая неисправность привела к тому, что тоннеле столичного метро застрял поезд с пассажирами.

Инцидент произошел около 21:10. В тоннеле на перегоне между станциями «Тверская» и «Театральная» Замоскворецкой линии остановился поезд с пассажирами, — цитирует «Интерфакс» сообщение источника.

Отмечается, что что на Замоскворецкой линии временно увеличен интервал движения поездов от станции «Белорусская» до станции «Новокузнецкая» для проверки поезда. Движения пока нет.

Как писал NEWS.ru, временная отмена льготного проезда на московском транспорте для школьников, граждан старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями пока не повлияла на пассажиропоток в столичном метро. Детей и подростков, несмотря на объявленные из-за всплеска коронавируса каникулы, в подземке немного, однако пожилые люди планы не изменили, оплачивая проезд на общих основаниях.