Метро Москвы не стало свободнее после блокировки социальных проездных

https://static.news.ru/photo/7792a774-0a06-11eb-8060-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временная отмена льготного проезда на московском транспорте для школьников, граждан старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями пока не повлияла на пассажиропоток в столичном метро. Детей и подростков, несмотря на объявленные из-за всплеска коронавируса каникулы, в подземке немного, однако пожилые люди планы не изменили, оплачивая проезд на общих основаниях.

Так, в утренний час пик в интервале с 07:50 до 08:20 заполняемость поездов на одной из наиболее загруженных линий метрополитена — Таганско-Краснопресненской — оставалась плотной, от 50% до 80%. По данным «Интерфакса», вагоны были набиты битком. Такая же картина отмечалась там всю рабочую неделю.

Оценка пассажиропотока дана в ходе наблюдения за пятнадцатью составами, которые следовали от станции «Котельники» по направлению в центр столицы. Интервалы движения поездов при этом составляли около минуты.

По визуальным оценкам, масочный режим на этом виде транспорта соблюдают до 75% пассажиров.

Ранее NEWS.ru писал, что в соответствии с указом мэра Москвы в связи с ухудшением эпидемической обстановки было приостановлено действие социальных карт школьников и пенсионеров. Льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте недоступен учащимся с 9 по 18 октября, а гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями — до 28 октября. Такие меры призваны уменьшить плотность пассажиров в общественном транспорте и замедлить распространение коронавируса.

Помимо этого, предприятия обязали отправлять не менее 30% сотрудников на удалёнку, в школах объявили двухнедельные каникулы.

Несмотря на новые ограничения, утром 9 октября почти 12 тысяч пассажиров старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и школьников пытались пройти в метро по заблокированным проездным документам.