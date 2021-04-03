Поезд насмерть сбил подростка в Краснодарском крае

https://static.news.ru/photo/d41b8630-9577-11eb-8a3f-96000091f725_660.jpg Фото: Глеб Меркулов

На Кубани поезд сбил 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

Инцидент произошёл на станции «Динская» под Краснодаром. Отмечается, что молодой человек шёл по колее в наушниках. При этом машинист применил экстренное торможение, а также подал звуковой сигнал.

Однако трагедии избежать не удалось, от полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия, — цитирует ТАСС сообщение правоохранителей.

Личность погибшего уже установлена.

Ранее, как писал NEWS.ru, машинист московского метро Алексей Раевский, спасший несколько дней назад упавшего на рельсы ребёнка, назвал тип пассажиров, которые больше всего раздражают его самого и его коллег. Это вечно спешащие люди, которые своими действиями задерживают отправление поезда.

К ним он отнёс граждан, перебегающих из вагона в вагон на станциях, тех, кто бежит вдоль вагона и заходит в последнюю секунду перед закрытием дверей, а также торопящихся, бегущих к готовому отправиться составу, едва сойдя с лестницы или эскалатора.