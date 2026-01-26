Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 10:18

Подрядчика Мариинского театра банкротят из-за миллионных долгов

Подрядчика Мариинского театра требуют признать банкротом из-за 7,72 млн рублей

Зал суда Зал суда Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Арбитражый суд Санкт-Петербурга подали иск с требованием признать банкротом подрядчика Мариинского театра ООО «Компания „НК-Сити“», пишет «Деловой Петербург». Поводом стало заявление МИФНС № 25, по данным которой компания должна бюджету 7,72 млн рублей.

«НК-Сити» летом прошлого года внесли в реестр недобросовестных поставщиков. По данным СПАРК, в 2025 году фирма проходила ответчиком в 17 судебных разбирательствах на общую сумму 35,1 млн рублей. За 2024 год компания отчиталась о 216,5 млн рублей выручки и 11 млн чистой прибыли.

Судебные материалы также указывают, что долг перед налоговой службой стал основанием для инициации процесса о несостоятельности. Оценка требований и финансового состояния компании будет продолжена на следующем заседании.

Ранее стало известно, что дочерняя компания Ростеха «РТ-Капитал» планирует подать в арбитраж иск о банкротстве футбольного клуба «Крылья Советов». Вопрос касается долгов клуба по государственным контрактам. Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд обязали «Крылья Советов» выплатить «РТ-Капитал» более 928 млн рублей.

